Natürliche Balance finden

Gelassenheit ist in einer sich stetig verändernden Welt besonders wertvoll. Die bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem, was in uns passiert, wenn es passiert, hilft, die täglichen Herausforderungen mit innerer Balance zu meistern. Wie man es schafft, gedanklich im Hier und Jetzt zu bleiben und alle vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und uns nicht von unseren Emotionen leiten zu lassen, beschreibt der Autor in diesem Buch.

Deine Freiheit, deine Gelassenheit, Kai Hoffmann, Springer Verlag, 2017, 194 S., 24,99 Euro, ISBN: 978-3-658-12331-4

13. Juli 2017