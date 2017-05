Anzeige

Da flutscht kein einziges Partikel durch

Schutzanzug | Tychem 6000 F Faceseal ist ein neuer Typ 3-B-, 4-B-, 5-B- und 6-B-Chemikalienschutzanzug von Dupont Protection Solutions. Der Anzug bietet zuverlässigen Schutz gegen toxische und organische Chemikalien, hoch konzentrierte anorganische Chemikalien (auch unter Druck), Partikel und Infektionserreger. Neu ist die breite Gummimanschette an der Kapuze, die auch ohne Abkleben einen dichten Abschluss an einer Atemmaske ermöglicht. Die Handschuhe bestehen aus einem chemikalienbeständigen Barrierematerial und lassen sich bequem und sicher an- und ausziehen.

11. Mai 2017