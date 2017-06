Farblinsen können vor Ort ausgetauscht werden

Anzeige

Die explosionsgeschützten LED-Signalleuchten von E2S haben vor Ort austauschbare Farblinsen mit einer verstärkenden Wirkung. Nach den GRP Gnex- sowie den Stex-Modellen aus Edelstahl wurden diese Merkmale bei den Bex-Modellen aus LM6-Legierung eingeführt. Die Linsen sind aus UV-beständigem Polykarbonat gefertigt, für eine verstärkte Lichtstrahlung mit einer integrierten Prismastruktur versehen und in einer großen Reihe von Farben für jede beliebige Anwendung erhältlich. Die LED-Ausführung hat ein Cree-Spektrum mit verstärkender Wirkung, das so ausgelegt ist, dass die Sichtbarkeit in alle Richtungen verbessert wird. Der Benutzer kann wahlweise den Dauerleuchtmodus zur Statusanzeige oder einen der fünf Blinkmodi für Warnsignale einstellen.

3. Juni 2017