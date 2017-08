Auch die Frischluft von außen wird vorgeheizt

Anzeige

Das neue Wärmerückgewinnungssystem (WRG) von Pender Strahlungsheizung erwärmt nicht nur die Hallenluft, sondern auch die einzubringende Frischluft vor. Dabei wird die Außenluft über ein Rohrsystem zum WRG-System geleitet und im Wärmetauschverfahren erwärmt. So kann das System auch bei rechnerisch einzuplanenden Luftwechseln berücksichtigt werden. Da es über einen eigenen Ventilator zur Frischluftansaugung verfügt, ist es unabhängig von Heizperiode und Brennerbetrieb zu regeln. Die technischen Möglichkeiten erlauben eine Nutzung des Systems auch zum Kühlen. Somit kann an heißen Sommertagen in den Nachtstunden problemlos frische, kühle Außenluft zum Kühlen in die Halle eingebracht werden. Eventuell vorhandene Lichtbänder können geschlossen bleiben.

