Anbindung an gängige Kleinsteuerungen

Anzeige

Pilz erweitert seine webbasierte Visualisierungslösung Pasvisu: Neu sind das Alarm-Management sowie die OPC-UA-Schnittstelle zur Anbindung an alle gängigen Kleinsteuerungen. Alle Variablen der Steuerung können so automatisch übernommen werden. Für Anwender der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZ Multi erlaubt das Tool zudem die direkte Anbindung. Damit steht in der Visualisierung der volle Funktionsumfang der Steuerungssoftware inklusive Diagnosemöglichkeit zur Verfügung. Mit dem Alarm-Management lassen sich Alarme erstellen und quittieren sowie eine Liste aktiver und ein Protokoll vergangener Alarme erstellen und als CSV-Datei exportieren.

14. September 2017