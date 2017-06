Luftdruck sorgt für Sicherheit

Anzeige

Die Spezialisten von Blue Danube Robotics liegen mit ihrer berührungssensitiven, weichen Haut „Airskin“ im Trend. Damit lassen sich Industrieroboter inklusive Werkzeug für den kollaborativen Betrieb umrüsten.

Mit Airskin lassen sich gewöhnliche Industrieroboter zu Cobots umrüsten, die mit dem Menschen zusammen arbeiten können. Dazu werden die Maschinen in eine weiche, luftdichte Hülle gesteckt, in denen permanent der Luftdruck gemessen wird. Berührt der Werker diese Hülle, verändern sich deren Oberfläche und damit auch der Luftdruck im Innern. Das ist zugleich das sichere Signal an die Steuerung, den Roboter zu stoppen. Die Hüllen werden auf Basis von CAD-Daten im selektiven Lasersintern hergestellt. Dadurch lassen sich alle gängigen Robotertypen inklusive der individuellen Greifersysteme zu einer zertifizierten Lösung ausstatten.

Nach eigenen Angaben ist von der Stückzahl eins bis zur Massenfertigung alles möglich. Die technische Innovation der Lösung ist aus Sicht der Wiener Spezialisten das einfache Messprinzip über den Luftdruck, der sich im Innern der Hülle ändert, wenn außen eine Berührung stattfindet. Eine aufwendige Konfiguration und Kalibrierung des Systems ist nicht notwendig. Eine neue Hülle kann innerhalb weniger Wochen entworfen, hergestellt und installiert werden. Die Lösung soll bislang manuell durchgeführte Arbeiten automatisieren und sich so nach 18 Monaten rechnen. (ub)

