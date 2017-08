Safety-Ethercat-Klemme mit Codesys programmierbar

Anzeige

Die Safety-Ethercat-Klemme FIO Safety I/O 4DI/2DO von Kendrion Kuhnke Automation ist eine digitale Ein-/Ausgangsklemme mit vier sicheren Eingangskanälen und zwei sicheren Ausgangskanälen. Es ist keine spezielle Steuerung notwendig, um als sicherer Slave zu funktionieren. Denn neben Codesys basiert die neue Lösung auf FSoE – das sichere Ethercat-I/O-Modul ist also an jedem beliebigen FSoE-Master verwendbar. Abgerundet wird die Lösung durch eine dezentrale Sil3-Sicherheitssteuerung FIO Safety PLC gemäß IEC 61508. Codesys stellt zahlreiche Safety-Bausteine wie etwa Not-Aus, Zweihandbedienung, Muting, etc. nach PLCopen zur Verfügung. Zusätzlich kann der Anwender maßgeschneiderte Function Blocks für seine Applikation entwickeln.

4. August 2017