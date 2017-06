Vier Kanäle für diverse Ventiltypen

Anzeige

Zum Anschluss von Sensorik und Aktorik in explosionsgefährdeten Bereichen hat Wago zwei eigensichere I/O-Module im Portfolio. Die 4-Kanal-Digitalausgangsklemme 24 VDC Valve Ex i sowie die 4-Kanal-Analogeingangsklemme 0/4 … 20 mA Ex i verfügen über vier Kanäle zur Ansteuerung unterschiedlichster Ventiltypen und zum wirtschaftlichen Erfassen der Normsignale 0 … 20, 4 … 20 sowie 3,6 … 21 mA gemäß Namur NE43. Mit der Klemme lassen sich Ventile und Ventilinseln verschiedener Hersteller wie etwa Bosch, SMC, Festo und Norgren in den Zonen 1/21 und 0/20 ansteuern. Das spezielle I/O-Modul verfügt in dieser Ausführung über einen erhöhten Ausgangsstrom von circa 50 mA sowie einer doppelten Kanalanzahl.

4. Juni 2017