Auswahl zwischen resistiv und projektiv-kapazitiv

Die DM-F-Monitore von ICP Deutschland sind in den LCD-Touch-Varianten resistiv und projektiv-kapazitiv verfügbar. Durch den Einbau in ein rundum IP65-geschütztes Aluminiumgehäuse und die Anbringung stehender und hängender Tragarmvarianten (IP54, dreh- und neigbar) mit innenliegender Kabelführung wird Ergonomie mit optimalem Schutz in rauer Umgebung verbunden.

Die „Customized“-Lösungen bieten weitere Rückwandoptionen und eine individuelle Frontplattengestaltung durch mechanische Erweiterungen wie Taster oder herausgeführte Schnittstellen. Die „Project“-Gehäuse schaffen große Gestaltungsfreiräume und werden für alle Displaygrößen (6,5“ bis 24“) in kleinster Stückzahl millimetergenau gefertigt. Es besteht freie Farbauswahl bei Gehäusebeschichtung und Frontplatte.

2. Juli 2017