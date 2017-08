Dank Mietservice immer einsatzbereit

Anzeige

Wer regelmäßig Kleinteile reinigen muss, hat mit dem Bio-Circle-Waschtisch eine saubere und dauerhafte Lösung gefunden. Mewa bietet den Teilereiniger zur Miete an – Wartung und Instandhaltung inklusive. Somit ist das Gerät jederzeit einsatzbereit. Bei der Anlieferung erklären Servicemitarbeiter des Herstellers die Funktionsweise und Handhabung des Geräts. In vereinbarten Intervallen wird (ebenfalls vom Hersteller) die technische Wartung durchgeführt. Dabei wird das Gerät gereinigt – auch von hartnäckigem, nicht zersetzbarem Schlamm. Die biologische Reinigungsflüssigkeit wird aufgefüllt, Verschleißteile – falls notwendig – kostenfrei ersetzt. Zusätzlich bietet der Hersteller eine praktische Soforthilfe an: Sollte es zu einer Störung kommen, wird der Fehler innerhalb von 24 Stunden behoben.

18. August 2017