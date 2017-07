Hier gibt es weder Schatten noch Reflexionen

Anzeige

Ein Plus an Leistung versprechen die Systemleuchten PS Work LED SE von Pfeiffer und Seibel. Sie sind exakt auf die anspruchsvollen Sehaufgaben im Labor, in der Montage oder der Elektronikfertigung abgestimmt. Mit der hohen Beleuchtungsstärke, die deutlich über den gängigen Normen liegt, setzt die Produktfamilie Arbeitsprozesse buchstäblich in ein neues Licht. Das hochintensive, weiße Licht leuchtet Arbeitsplätze optimal aus und ermöglicht eine originalgetreue Farbwiedergabe. Die Abdeckung besticht durch eine ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit, gleichzeitig sorgt die fein satinierte Oberfläche für eine perfekte Streuung. Sie ist als drehbare oder fixierte Systemleuchte erhältlich. Die drehbaren Varianten lassen sich individuell ausrichten und helfen so, Reflexblendungen zu vermeiden.

29. Juli 2017