Integrierte Ethercat-Schnittstelle senkt die Kosten

Anzeige

W. Est Elektronik bietet mit PAM-199-P-ETC einen kompakten Leistungsverstärker mit integrierter Feldbus-Schnittstelle. Durch die verbaute Ethercat-Schnittstelle konnten die Kosten gesenkt werden, heißt es. Die Vorteile sind laut Hersteller: einfache Verkabelung, kompakter Aufbau (50 % kleiner als bisher), Einbinden in das Feldbussystem, einfache Inbetriebnahme und Kosteneinsparung in der SPS, da analoge und digitale IOs entfallen. Weiterhin können die Parameter auf der SPS gespeichert werden und ermöglichen so einen Austausch der Module ohne Nachparametrierung. Das Modul wird zur Ansteuerung von einem Wegeventil mit zwei Magneten oder bis zu zwei Drosselventilen mit einem Magneten eingesetzt.

13. Mai 2017