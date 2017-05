Kontakt mit Flächenwasser löst einen Alarm aus

Anzeige

Als Partner von Digitalstrom hat IC Industrielle Computertechnik eine Reihe spezieller Funktionsmodule entwickelt: Der Wassersensor etwa lässt sich mit nur einer Schraube in allen Bereichen, in denen Wasserschäden drohen, montieren. Er reagiert bei Kontakt mit Flächenwasser, das sich zum Beispiel aufgrund von Rohrbrüchen, Leckagen in Leitungen oder Schläuchen sowie Hochwasser ausbreitet. Er besitzt eine 10 m lange Anschlussleitung und leitet das Signal über das Alarmmodul als Warnmeldung ans Netzwerk weiter. Im Schadensfall kann das System zuvor konfigurierte Aktionen ausführen, indem es beispielsweise eine Push-Meldung per SMS sowie E-Mails an ausgewählte Adressaten sendet und das Elektroventil an der Hauptwasserleitung schließt.

