Licht bis in den letzten Winkel

Anzeige

Die neuen Systemleuchten LED von Rittal sorgen für eine optimale Ausleuchtung des kompletten Schaltschranks. Die LED-Leuchten mit 1200 und 900 l Lichtleistung leuchten selbst große Schaltschränke bis 1200 mm Breite und 2200 mm Höhe optimal aus. Ist weniger Lichtleistung gefordert, stehen jetzt auch Leuchten mit 600 und 400 l zur Verfügung. So erfüllen die Ausführung mit 600 l Lichtleistung die Standardanforderungen für den Großschrank TS 8 und Leuchten mit 400 l die Anforderungen an Wandgehäuse, wie etwa der Kompakt-Schaltschränke der AE-Serie. Die Optik besteht aus transparentem Kunststoff, in den Fresnel-Linsen integriert sind. Sie fokussieren das Licht so, dass es den Schrank auch im unteren Bereich erhellt.

27. Juli 2017