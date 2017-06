Lüfterloses Design erspart die üblichen Wartungen

Anzeige

Die Calmo-Familie von Extra Computer wird um ein Mitglied erweitert: Der 19“ Industrie-PC Calmo 1HE ist dank lüfterlosem Design praktisch wartungsfrei und aufgrund der flachen Bauform platzsparend in Racks zu integrieren. Das Gerät zeichnet sich durch eine geringe Leistungsaufnahme bei hoher Performance aus und ist in vielfältigen Anwendungsszenarien einsetzbar. Er ist mit dem Fujitsu Mainboard D3313 ausgestattet und unterstützt alle sechs Versionen des AMD Boards. Zudem realisiert der Hersteller kundenindividuelle Schnittstellen wie beispielsweise zusätzliche Steuerungskarten, RS485 oder parallele Schnittstellen. Das Gerät ist in einem erweiterten Temperaturbereich von -5 bis +55 °C einsetzbar.

14. Juni 2017