Monitore platzsparend aufhängen

Die Halterung von Startech ist eine Alternative zu Monitorarmen oder -ständern. Die Bildschirme werden an den Trennwänden zwischen Bürozellen in Großraumbüros angebracht. Die Halterung schafft Platz auf dem Schreibtisch und passt sich den meisten Monitorgrößen an. Sie bietet eine Höhenverstellung um 16“ (40,64 cm) mit flexiblen Neigungseinstellungen. Das universelle Design ist optimiert für Wandhöhen von 48 bis 76 cm über dem Schreibtisch. Der Aufbau erfordert keine Montage, deshalb werden die Trennwände weder beschädigt noch behindert. Die Halterung trägt Monitore mit einer Größe bis 30“ und einem Gewicht bis 9 kg. Ein Kabelmanager ist integriert.

14. Juli 2017