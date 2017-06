Anzeige

Multitouch-Bedienkomfort für die Industrie – das bieten die Simatic Flat Panel-Monitore und Simatic Panel-PCs von Siemens in schlanker 16:9-Widescreen-Ausführung. Erhältlich ist der Panel-PC IPC277E in den Displaygrößen 15“ und 19“. Modell IPC477E sowie der Flat Panel-Monitor IFP ist mit 15“, 19“ und 22“ zu haben. Die HMI-Geräte (Human Machine Interface) mit durchgängiger Glasfront und brillanter Darstellung basieren auf intuitiver und effizienter Ein- und Mehrfinger- sowie Gesten- oder Zweihandbedienung mit Multitouch- und Widescreen-Geräten. Die Monitore und Panel-PC sind mit projiziert-kapazitiver Touch-Technologie ausgestattet und unterstützen Funktionen wie etwa die Favoritenauswahl, das Zoomen in einem Anlagenbild oder das Scrollen in Alarm- und Meldelisten.

26. Juni 2017