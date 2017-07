Nur wenige Daten werden ans ERP-System geschickt

Anzeige

Um auch ältere Anlagen am Zukunftsthema Industrie 4.0 teilhaben zu lassen, hat Schulz einen grafischen Materialflussrechner entwickelt, der mithilfe von Schnittstellen Anlagen und ERP-Software miteinander verbindet. Diese Vernetzung bietet zusätzlich Optionen zur Datensicherheit. Der Materialflussrechner, der durch mehr als 20 Schnittstellen mit den gängigen Anlagen und Maschinen verbunden werden kann, schöpft vom ERP-System nur die Daten, die er für eine reibungslose Produktion benötigt. Entsprechend wenige Daten liefert er an das ERP-System. Einerseits generiert der Anwender so weniger Datentransfer, andererseits erhöht er so die Sicherheit seiner Datensammlung.

