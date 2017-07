Solarmodule werden nicht beschädigt

Anzeige

Die mobile Arbeitsplattform von SMB Solar Multiboard schützt die Solarmodule während Wartungs- und Reinigungsarbeiten und spart bis zu 40 % der Arbeitszeit ein. Sie verhindert Modulschäden, insbesondere Mikrorisse und Leistungsverluste, und ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch auf schrägen Flächen. Die aus Aluminium gefertigten Plattformen haken sich mit gummibeschichteten Laschen in den Modul-Zwischenräumen fest. Sie sind aufgrund der rutschhemmenden Oberfläche gemäß DIN 51 130 für Dachneigungen bis 40° zugelassen. Tests des TÜV Rheinland haben bestätigt, dass das Gewicht der Monteure gleichmäßig verteilt und über den Modulrahmen und die Unterkonstruktion abgeleitet wird. Beschädigungen an den Solarzellen können somit nachweislich nicht entstehen. Das Multiboard ist in zwei Ausführungen lieferbar: 1020 mm oder 1720 mm lang und 400 mm breit. Ihr Gewicht beträgt 5,8 beziehungsweise 9,7 kg.

25. Juli 2017