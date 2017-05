Übergänge zwischen den Rohren verlaufen bündig

Anzeige

Die Aluminium-Rohrverbinder (EN 573-3) der BR-Serie von Brinck verfügen über ein montagefreundliches Innenspannsystem. Dadurch verlaufen die Übergänge zwischen den Rohren und Verbindern bündig und kantenlos. Sie eignen sich für Absturzsicherungen in repräsentativen Umgebungen, sind korrosionsbeständig und leicht zu reinigen. Die Verbinder sind in zahlreichen verschiedenen Geometrie-Varianten für Rohre mit Durchmessern von 40 mm erhältlich. Neben Eck-, Kreuz- und T-Verbindern in verschiedenen Winkeln beinhaltet das Sortiment einen winkelverstellbaren Gelenkverbinder. Es gibt neue 30°- und 60°-Kreuzverbinder sowie einen T-Verbinder mit 30°-Steigung.

31. Mai 2017