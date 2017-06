Zehnmal schneller als motorbetriebene Objektive

Anzeige

Qioptiq, ein Unternehmen von Excelitas Technologies, hat mit Fetura+ ein leistungsstarkes, langlebiges Zoomobjektiv für Machine-Vision-Applikationen und Prüfaufgaben entwickelt, das höchste optomechanische Präzision aufweist. Das schlittenbasierte Objektiv-System zeichnet sich durch einen sehr großen Zoombereich von 12,5:1 aus und durchfährt den gesamten Zoombereich in 1 s, also zehnmal schneller als konventionelle motorbetriebene Zoomobjektive. Es gewährleistet maximale Betriebssicherheit in beliebiger Ausrichtung und ist mit einer Lebenszeit von mehr als 1 Mio. Zyklen äußerst wartungsarm. Gängige Einsatzgebiete sind mikroskopische Inspektionen mit hohem Durchsatz, berührungslose Vermessungsaufgaben und automatisierte Prüfanwendungen.

4. Juni 2017