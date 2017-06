Betriebssicher bis 180 °C

Anzeige

Der Easy-Mix HT 180 von Weicon zeichnet sich durch eine so hohe Temperaturbeständigkeit aus, dass er sich auch für den Einsatz in der Pulverbeschichtung eignet, teilt Anbieter Weicon mit: Bei der neuen Formulierung handele es sich um ein 2-komponentiges Epoxidharz-System mit einer Temperaturbeständigkeit bis +180 °C. Kurzzeitig – bis zu einer Stunde – halte er Temperaturen bis +230 °C stand. So ließen sich beispielsweise Bauteile verkleben, die nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes thermolackiert (pulverbeschichtet) werden.

Da Easy-Mix HT 180 hochviskos und ablauffest ist, empfiehlt ihn Weicon auch für vertikale Verklebungen. Er ist stoß- und schlagfest, verfügt über eine lange Topfzeit, härtet bei Raumtemperatur und ist nach der Aushärtung mechanisch bearbeitbar. Er eigne sich speziell zum Verkleben von Verbundwerkstoffen und Metall und sei im nicht ausgehärteten Zustand sogar punktschweißfähig. Darüber hinaus könne er für weitere Materialien wie Kunststoffe, Keramik, Glas, Stein und Holz verwendet werden.

3. Juni 2017