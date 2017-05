Den Anguss fest im Griff

Anzeige

Die neue Serie 2016 von Fipa tut sich durch optionale Sensorik, hohe Schließkräfte und weite Backenöffnungen hervor, teilt der Anbieter mit. Dank spaltfreiem Schließen fasse die Zange auch flache Angüsse Prozess-sicher.

Die Greifzangen der neuen Serie sind mit und ohne Sensor erhältlich. Die Sensoren punkten durch ihre Großflächigkeit, so dass ein erfolgreiches Greifen unabhängig von der Position des Angusses in der Greifzange erkannt wird. FIPA bietet die Greifzangen mit geraden Greifbacken sowie mit Sägezahn-Greifbacken an, die sehr hohe Haltekräfte aufbringen. Die Zangen ohne Abfragefunktion verfügen über eine zusätzliche Greifbacken-Variante mit auswechselbaren HNBR-Pads für die Entnahme empfindlicher Spritzgussteile.

12. Mai 2017