Dosier-Unterbrechungen kurz halten

Anzeige

Nach Demontieren oder Reinigen des Dosiersystems steht der Anwender immer wieder vor derselben lästigen Aufgabe: Das System muss neu am Roboter angebracht und justiert werden. Preeflow hat dafür jetzt eine einfache Lösung: Künftig ist bei allen Eco-PENs des Herstellers eine Passbohrung angebracht, die eine exakte Montage ermöglicht. Die Bohrung dient ebenso zur Integration einer Arretierungshilfe – ein Zylinderstift wird zum definierten Anschlag. So muss der Roboter bei erneuter Montage des Dispensers nicht mehr in Z-Richtung neu programmiert werden. Das Unternehmen hat außerdem sein Portfolio an Roboterhalterungen erweitert. Die Halterungen können an alle handelsüblichen kartesischen Benchtop-Roboter adaptiert werden – ungeachtet dessen, ob 1K- oder 2K-Dosierventile in Betrieb genommen werden.

17. August 2017