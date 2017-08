Edelstahllager von -50 bis +200 °C einsetzbar

Anzeige

Findling führt ab sofort die neuen Edelstahl-Wälzlager des japanischen Herstellers JNS im Programm, der sein Sortiment um diesen Lagertyp erweitert hat. Nun sind auch besonders kompakte Kurvenrollen sowie massive Nadellager und Stützrollen in Edelstahl-Ausführungen erhältlich. Dank der Korrosionsarmut dieses Werkstoffes eignen sich die Wälzlager besonders gut für den Einsatz in der Pharma- und Halbleiterindustrie, der Medizintechnik sowie der Getränke- und Lebensmittelbranche. Die Karlsruher sind seit 15 Jahren die Werksvertretung von JNS in Deutschland. Neu sind extrem kompakte Miniatur-Kurvenrollen mit einem Wellendurchmesser ab 2,5 mm bei 5 mm Außendurchmesser; für Wellendurchmesser von 5 mm bis 50 mm, sind jetzt auch Innenringe erhältlich. Ebenfalls in Edelstahl-Ausführungen verfügbar sind massive Nadellager der Baureihen NA, RNA, NK und NKI sowie Stützrollen der Baureihen NATR, STO, RSTO und STO-ZZ. Die Edelstahl-Wälzlager werden durchgängig aus hoch härtbarem martensitischen SUS440C oder AISI440C hergestellt. Dieses Material weist bis 200 °C eine hohe Maßstabilität auf und überzeugt als Hochtemperaturlager laut Angaben mit höchster Laufruhe und Laufpräzision.

30. August 2017