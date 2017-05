Effizienzcheck für das Fügen

Anzeige

Nieten, Kleben, Schrauben oder Schweißen – Fügeverfahren sind zentral in der Fertigung und weisen darum hohe Potenziale für die Material- und Energieeffizienz auf. Für Unternehmen lohnt daher ein Blick auf die eigenen Fügeverfahren, heißt es beim VDI Zentrum Ressourceneffizienz. Durch geeignete Maßnahmen ließen sich Produktionskosten erheblich senken. Das VDI ZRE bietet darum eine Einführung in das aktuelle Fachwissen zu effizienten Fügeverfahren an, weiter eine Kurzanalyse zum Thema und einen Ressourcencheck. Diese drei Tools stehen auf der Website www.ressource-deutschland.de gratis zur Verfügung.