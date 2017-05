Eine Schraube merkt sich Aufdreh-Versuche

Anzeige

Nichts dem Zufall überlassen, dies könnte als Motto über den Neuerungen der Karl Berrang GmbH stehen: Da ist die Schraube, die Aufdreh-Versuche mitprotokolliert. Und das Online-Tool, das Konstrukteuren zur optimalen Lösung verhilft.

Viele Hersteller haben ein großes Interesse daran, dass empfindliche oder schützenswerte Bauteile im Originalzustand bleiben – sei es bei Steuereinheiten von Anlagen oder bei Geräten in Konsumentenhand vom Handy bis zum Automobil. Haftungsrechtlich wichtig ist auch, nachweisen zu können, wenn eine Komponente manipuliert oder geöffnet wurde.

Die traditionelle Lösung sind aufwendige Siegel, die nachträglich aufgebracht werden, zum Beispiel auf Verbindungen. Berrang hat dafür jetzt eine elegante Alternative vorgestellt: die Einwegsiegelschraube, die selbst das Siegel ist. Öffnet jemand die patentierte EWS-Schraube, verändert er unwissentlich Soll-Verformungsflächen am Schraubenkopf, die auf diese Weise einen eindeutigen Beleg für den Manipulationsversuch liefern.

Unterstützung beim Auslegen von Verbindungen bietet die Online-Plattform von Berrang: Geben Konstrukteure einen Bauraum vor, so zeigt das System die dafür passenden Normteile an. Die Datenbank soll so helfen, die Flut an Zeichnungsteilen einzudämmen.

