Schadstofffreie Komponenten in Rädern

Anzeige

Torwegge (Halle 7, Stand 7518) hat seine Produktserie erweitert und präsentiert die STPK-Radserie als Alternative zu PAK-Rädern. Angefangen bei einem Durchmesser von 100 mm ist das Produkt in sechs Größen verfügbar. Neu ist das 400-mm-Rad: Für den Einsatz in der Intralogistik haben sich die schadstofffreien Komponenten (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) bewährt. Dabei stehen die STPK-Räder in ihrer Funktionalität den Standard-Vollgummirädern in nichts nach. Auch der Funktionalität kommen die Materialien zugute: So haben die Räder einen geringeren Rollwiderstand und höhere Traglasten.

25. September 2017