Tandem erleichtert den Transport bei Überlängen

Modular, zuverlässig, effizient – so bezeichnet Bosch Rexroth (Halle 4, Stand 4305) die neue Generation seines Transfersystems TS 5. Zahlreiche Erweiterungen machen das Rollenfördersystem für Schwerlasten noch variabler einsetzbar. Dazu zählt der Tandem-Transport für Überlängen, der insbesondere für Anwender im Automotive-Umfeld interessant ist. Außerdem bietet es die Möglichkeit zur Anbindung an I4.0-Tools, um Produktionsabläufe in Echtzeit zu visualisieren. In Verbindung mit dem Planungstool MT Pro erlaubt die neue Generation die Realisierung beliebiger Layouts, die ein Lastenspektrum jenseits von 400 kg abbilden können. Dank der Modularität lassen sich eine 3-Wege-Weiche, eine Dreheinheit, ein stirnseitiger Antrieb sowie ein kompakter Stopperzylinder integrieren.

25. September 2017