Wagen und Regale sichern den Nachschub

Anzeige

Avero von Bott in Verbindung mit dem Elam-System von Armbruster Engineering macht Arbeitsprozesse bei der manuellen Fertigung effizient. Ein Beamer projiziert die Anleitung direkt auf ein Produkt.

Der Avero Bereitstellungswagen von Bott (Halle 4, Stand 4520) und Fifo-Regale sichern den kontinuierlichen Nachschub und sorgen für eine zügige Materialzuführung an der Linie. Das Arbeitsplatzsystem sorgt für Effizienz, Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Ablagen lassen sich ohne Werkzeug nach Bedarf ausrichten. Schwenkrahmen positionieren Werkzeug und Material großflächig in den äußeren Greifbereichen links und rechts vom Mitarbeiter. Verdeckte Kabelhalter bündeln und fixieren die elektrischen Leitungen ordentlich, sicher und flexibel. Durch die Bürstenleisten können Kabel an jeder beliebigen Stelle aus dem Kanal herausgeführt werden.

Zudem präsentiert der Hersteller die robuste und langlebige Cubio-Betriebseinrichtung. Sie sorgt dauerhaft für Sauberkeit und Ordnung in der Werkstatt. Perfo-Werkzeughalter und Bottboxen organisieren Werkzeug und Material am Arbeitsplatz. Die Bottbox ist eine standardisierte Materialbox, entwickelt für den Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt oder im Servicefahrzeug. Die Box erhielt 2015 den iF Design Award und den Red Dot Award 2015 für ihr Design und ihre vielseitigen Eigenschaften.

25. September 2017