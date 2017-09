Chiron zeigt automatische Dreh-Fräs-Lösung

Anzeige

Systemlösungen zur Automation und digitale Angebote zur Produktionsoptimierung stehen im Mittelpunkt des Chiron-Messeauftritts zusammen mit Stama, Scherer Feinbau und dem Retrofit-Spezialisten CMS.

Erstmals zeigt Chiron (Halle 12, Stand C04) die doppelspindlige DZ 08 FX Precision+. Sie wartet mit 14 kW Leistung bei einem Drehmoment von maximal 7 Nm auf und erreicht in 1,9 s bis zu 40 000 min-1. Die Achsen beschleunigen mit 10 m/s2 in X-, 17 m/s2 in Y- und 20 m/s2 in Z-Richtung. Im Eilgang können 75 m/min (X/Y) und 100 m/min (Z) gefahren werden.

Bei der Precision+ Technologie kommen berührungslos arbeitende Lineardirektantriebe zum Einsatz. Sie ermöglichen laut Chiron einen größeren Ruck und somit ein schnelleres Erreichen der Vorschubgeschwindigkeit. Zudem können größere Bahngeschwindigkeiten gefahren werden, Regelgüte und Oberflächenqualität sollen dadurch steigen. Für Genauigkeit in allen Achsen sorgen direkte Wegmesssysteme.

Im Bereich Automation zeigt man eine zusammen mit Scherer Feinbau entwickelte Komplettanlage für das doppelspindlige Drehen und Fräsen von Zylinderkopf-Bauteilen. Die schnittstellenfreie Lösung besteht aus einer vertikalen Drehmaschine VDZ 100 DS von Scherer und einem Chiron DZ12 W mit Werkstückwechseleinrichtung sowie integrierter Roboterzelle Variocell Uno. Die Anlage ermögliche laut Hersteller eine mannlose Fertigung mit planbaren Durchlaufzeiten ohne Lagerbestand.

