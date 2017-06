Das Rundum-Sorglos-Paket

Anzeige

Immer wichtiger werden heute beim Beschichten Dienstleistungen, die über den reinen Prozess hinausgehen. Ebbinghaus bietet entsprechende Services an, welche die Qualität weiter steigern.

Die Beschichtung durch einen Dienstleister sollte sich nahtlos in den Fertigungsablauf des Kunden einfügen. Hierzu gehören neben der Beratung bei neuen Beschichtungsprojekten zum Beispiel auch der effektive und zuverlässige Datenaustausch zwischen Kunde und Dienstleister, eine zuverlässige externe und interne Logistik sowie ein abgestimmtes Angebot an zusätzlichen vor- und nachgelagerten Fertigungsprozessen beim Dienstleister. Der Ebbinghaus Verbund in Solingen und die zugehörigen Unternehmen Oftec Oberflächentechnik und Ebbinghaus Styria Coating bieten ein solches Gesamtpaket an.

Dies beginnt bei der Unterstützung der lackiergerechten Konstruktion: Denn bereits bei der Konstruktion eines Bauteils, dessen Oberfläche anschließend beschichtet werden soll, müssen die Besonderheiten des Beschichtungsverfahrens berücksichtigt werden. Das bedeutet, die Bauteil-Geometrie muss entsprechend optimiert werden, denn die konstruktive Gestaltung der Werkstücke trägt erheblich zur Beschichtungsfähigkeit und damit zur Vermeidung unnötiger Kosten bei. Bereits in diese Phase leistet Ebbinghaus Unterstützung, etwa um bei der KTL-Beschichtung (Kathodische Tauch-Lackierung) Bohrungen, Hinterschneidungen, Aufdopplungen, enge Spalten, Nuten, Querschnittsübergänge, kleine Übergangsradien an Hohlkehlen und dergleichen an den Bauteilen möglichst zu vermeiden.

Grundsätzlich ist hier eine Geometrie zu vermeiden, die das vollständige Ablaufen der Flüssigkeiten verhindert. Das heißt, in vorhandene Hohlräume eindringende Flüssigkeiten müssen ungestört und rasch abfließen können. Genauso schlecht wie der mangelnde Abfluss der Flüssigkeiten sind Hohlräume, in die die Flüssigkeit nicht eindringen kann, da sie nicht entlüftet werden. Auch Sacklochbohrungen, die in der Beschichtungsposition nach unten weisen, sowie nicht entlüftete Hohlräume in Rohren oder an Blechsickungen sollten vermieden werden. Die Ebbinghaus-Spezialisten kennen die Besonderheiten des Beschichtungsverfahrens und können so bereits bei der Entwicklung und Konstruktion der Bauteile Hilfestellung leisten. Und wenn im Beschichtungsprozess beispielsweise bestimmte Teilbereiche oder Nähte am Bauteil abgedeckt werden müssen, berät das Unternehmen bei der Wahl von passenden Klebern oder Dicht- und Füllstoffen.

Um eine gleichbleibend gute Beschichtungsqualität zu gewährleisten, sind neben dem Einsatz hochwertiger Grundstoffe und Materialien auch die Beherrschung des Prozesses sowie die Wartung und Instandhaltung der Anlagen von entscheidender Bedeutung. Das exakte Einhalten und Regeln der chemischen, lacktechnischen und anlagentechnischen Parameter sowie deren Optimierung im Einklang mit dem vom Kunden verwendeten Substrat und Bauteil sind wesentliche Punkte. Mit entscheidend ist hier die Erfahrung und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter, die die Anlagen betreuen.

Sinnvoll ist es auch einen Dienstleister zu wählen, der seine Anlagen durch regelmäßige Messungen und Analysen in einem optimalen Zustand hält. Diese Maßnahmen verursachen natürlich Kosten, die sich aber in einer beständigen und guten Beschichtungsqualität ablesen lassen. Auch so einfache Dingen wie Sauberkeit und Ordnung rund um die Anlagen sind hier wichtig. Bei Ebbinghaus sorgen ausgebildete Fachleute dafür, dass der Beschichtungsprozess sicher und zuverlässig läuft und die gewünschte Beschichtungsqualität immer erreicht wird. Eine strenge Qualitätsüberwachung sowie die Möglichkeit von Schadensanalysen zur Fehlerursachenforschung stellen ein gutes Beschichtungsergebnis sicher.

Nachgelagerte Arbeiten helfen, unnötige Transportwege zu vermeiden

Um unnötige Transportwege zu vermeiden ist es sinnvoll, wenn kleinere dem Beschichtungsprozess nachgelagerte Bearbeitungsschritte auch beim Beschichtungs-Dienstleister durchgeführt werden können. An manchen Bauteilen müssen beispielsweise nach der Beschichtung Muttern, Bolzen, Federn oder Lager eingepresst werden, bevor sie zum Endkunden geschickt werden. Auch diese Arbeiten können bei Ebbinghaus durchgeführt werden, so dass der Rücktransport zum Beschichtungskunden eingespart werden kann, und die Bauteile direkt von Ebbinghaus zum Endkunden geschickt werden können.

Dazu gehört auch, dass bei Ebbinghaus entsprechende Qualitätskontrollen, wie etwa die Überprüfung von Passgenauigkeiten bei Bohrungen durchgeführt werden können. Dies geschieht in Absprache mit dem Kunden, der auch entsprechende Prüfmittel wie zum Beispiel Prüflehren zur Verfügung stellt. Anschließend gehen die Bauteile dann zurück zum Beschichtungskunden, in ein Lager oder auch in den direkten Versand zum Endkunden. Auch die klassische Kommissionierung mit Etikettierung inklusive Etikettendruck sowie der Versand an den Endkunden führt Ebbinghaus auf Wunsch und nach entsprechenden Vorgaben durch. Hier sind sowohl Einmal-Lieferungen als auch regelmäßige Abruflieferungen möglich.

Solche Dienstleistungen inklusive Direktlieferung an den Endkunden setzen auch die Umsetzung einer lückenlosen Chargenverfolgung und Rückverfolgbarkeit voraus. Bei Ebbinghaus kann jederzeit nachvollzogen werden, was wie als „Rohware“ angeliefert wurde und wie und wohin die Fertigware geschickt wurde.

Gemeinsame Entwicklung passender Verpackungslösungen

Viele Beschichtungskunden verfügen über fertige Verpackungslösungen für ihre beschichteten Bauteile, die bei regelmäßigen Aufträgen meist als Mehrweg-Lösungen ausgeführt sind. Doch immer wieder gibt es Aufträge, für die noch keine passende Verpackungslösung vorliegt. Auch hier ist Ebbinghaus beratend bei der Konstruktion einer passenden Lösung tätig. Zusammen mit dem Kunden wird dann eine Verpackungslösung kreiert, die sicherstellt, dass die beschichteten Bauteile durch den Transport nicht beschädigt werden.

Sascha Hüskes, Geschäftsführer bei Oftec Oberflächentechnik, Hagenbach, und Dr. Karl Ritsch, Geschäftsführer bei Ebbinghaus Styria Coating, Graz

1. Juni 2017