Fast 100% Aerosol-Abscheidung

Anzeige

99,99 % (0,1 µm) der Aerosole werden mit den Koaleszenz-Filterelementen von Contec abgeschieden und hochwertiges Öl rückgewonnen. Die Glasfaserfilterelemente bilden das Herzstück des Vakuumpumpenfilters, welcher standardmäßig in Aluminiumgehäusen erhältlich ist. Die Gehäuse sind als Inline Gehäuse konzipiert und werden mit je 1, 3 oder 7 Koaleszenz-Filterelementen bestückt. Die Elementaufnahmeplatte ist konstruktiv so gestaltet, dass die Elemente nicht im ablaufenden Kondensat stehen. An den Kondensatablassanschluss mit ¼“ NPT, kann ein Ablasshahn oder eine Ablassleitung montiert werden. Der zusätzliche Manometeranschluss erlaubt eine Druckkontrolle. Die Abluft- und Ansaugfilter von Contec sind in der Standardbaureihe mit Durchsätzen bis 765 m³/h für unterschiedliche technische Anforderungen erhältlich. Die Installation kann wahlweise hinter Vakuumpumpen für aerosolfreie Abluft oder davor als Pumpenschutz erfolgen.

12. Mai 2017