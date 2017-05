Für Direktanschluss an Spritzpistolen

Anzeige

Doppelmembranpumpe | Die Binks DX200-3 von Carlisle Fluid Technologies ist eine pneumatische Doppelmembranpumpe mit 3:1 Übersetzung. Sie zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus, wodurch auch unter harten Bedingungen bei Spritzpistolen-, System- oder Transferanwendungen sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Ein Leistungsmerkmal ist der neue, drehbare Eazi-Swap-Auslass, der als Standardauslass konfiguriert werden kann. Alternativ kann er mit den manuellen Binks Materialreglern beziehungsweise verschiedenen aktiven Pulsationsdämpfern ausgestattet werden. Der Auslass an der Pumpe lässt sich leicht wechseln, ohne die Pumpe ausbauen zu müssen. Dies ermöglicht die flexible Anbindung an Systeme oder den Direktanschluss an Spritzpistolen ohne weiteren Mehraufwand oder zusätzliche Kosten durch externe Komponenten.

