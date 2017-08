Für kleinste Durchmesser

Anzeige

Für unterschiedliche Bereiche in der Automobilindustrie, etwa fürs Bearbeiten von Einspritzdüsen, oder für die Medizintechnik sind Tieflochbohrer in kleinsten Durchmessern gefragt. Zum Bearbeiten dieser filigranen Bauteile hat Mapal sein Programm an Tieflochbohrern mit Innenkühlung für Bearbeitungszentren um Modelle ab 1 mm Durchmesser erweitert. Die Geometrie der neuen Bohrer wurde speziell auf den kleinen Durchmesserbereich angepasst. Dank neu gestalteter Spannut und besonderem Stirnanschliff sind hohe Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten realisierbar. Durch die innovative Kühlkanalführung sind die Bohrer auch für den Einsatz der Minimalmengenschmierung geeignet. Trotz Längen bis 30xD gelangt das Gas-Öl-Gemisch prozesssicher bis an die Schneiden. Die Werkzeuge sind lediglich am Kopf beschichtet. Die Kleinsttieflochbohrer sind mit Durchmessern von 1,0 bis 2,9 mm (Schaft: 3 mm) für die universelle Stahl- und Gussbearbeitung für Bohrtiefen zwischen 20xD und 30xD verfügbar.

19. August 2017