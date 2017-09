Garnitur mit hoher Abschmelzleistung

Anzeige

Mit der M. Flex bringt Dinse (Halle 9, Stand C42) eine fest montierte Brennergarnitur mit hoher Abschmelzleistung auf den Markt. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo Stahl, Aluminium, Nickelbasislegierungen, Fülldraht und große Materialdicken geschweißt werden. Bei dem Brenner mit Zweikreis-Flüssigkühlung werden nur leistungsoptimierte Verschleißteile aus dem Bereich des Roboterschweißens im hohen Amperebereich verwendet. So hält die Garnitur höchsten Temperaturbelastungen stand, der Materialeintrag kann erhöht und die Standzeit verlängert werden. Ob steckbar, schraubbar oder mit Kühlmantel – die Gasdüsen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Der Kühlmantel mit separat aufgeschraubter Gasdüse sichert eine längere Kühlstrecke, einen ruhigen Gasfluss, ein stabiles Schweißbad und eine perfekte Gasabdeckung.

Das Schutzgas wird in einem separaten Schlauch durch die Garnitur bis zur Gasdüse geführt. Durch kleine Bohrungen im Düsenstock zum Kanal der Drahtführungsspirale wird Schutzgas in den Drahtförderschlauch gedrückt. Dadurch wird verhindert, dass Luft (Sauerstoff und Stickstoff) über die Injektor- Wirkung in den Gasdüseninnenraum gezogen wird. Das ermöglicht eine perfekte Schweißnaht. Egal ob im Standard- oder Pulsverfahren – es gibt garantiert keinen Leistungsverlust.

18. September 2017