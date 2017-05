Heizung und Klima elektrisch geregelt

Anzeige

Die pneumatischen Matrix-Ventilblöcke der Typen 8830 und 8835 von Bürkert basieren auf Standardventilen der Typen 2000 und 0300. Die elektromotorisch angetriebene Version setzt auf die Prozessregelventile Typ 3361. Ohne den Umweg über die Pneumatik können die Ventile direkt elektrisch angetrieben werden. Der Matrix-Block wird in ein-, zwei- oder dreifachen Modulen mit verschiedenen Steuerfunktionen angeboten und vereint alle Ventilfunktionen für die kontinuierliche Regelung der Flüssigkeiten in temperaturgeführten Heizkreisen zentral und kompakt an einem Ort. Dadurch sind die Klimafunktionen des Fahrzeugs für die Wartung leicht zugänglich.

29. Mai 2017