Hermetisch dicht

Anzeige

Die robuste magnetgekuppelte Vollkunstoff-Kreiselpumpe Magson von Sondermann ist wartungsfrei und besonders zuverlässig. Konstruktive Details, wie zum Beispiel die spezielle, saugseitige Flüssigkeitsführung oder eine zusätzliche Umspülung der Achsaufnahme (beides ab Baugruppe 4) erhöhen die Resistenz im Falle schädlicher Betriebszustände wie Trockenlauf oder Heißlauf. Serienmäßige Kaltleiter in den Drehstrommotoren und Thermoschutz in den Wechselstrommotoren bringen zusätzliche Sicherheit. Für den Schadensfall ist die Pumpe mit kostensparenden Details ausgestattet. So lassen sich ab Baugruppe 4 die Achsaufnahme im strömungsgünstigen Spiralgehäuse austauschen. Das Gleitlager in der Laufradmagneteinheit ist mit einer zusätzlichen Kunststoffhülse ummantelt, so dass der Lagersitz im Innenmagneten vor Überhitzung bewahrt wird. Für hohe Effizienz lassen sich die Drehstrommotoren durch die serienmäßigen Kaltleiter auch nachträglich noch mit Frequenzumrichter ausstatten.

12. Mai 2017