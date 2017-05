Höhere Flexibilität

Anzeige

Mehrstufenpumpen | Die Lowara E-MP Serie von Xylem ermöglicht leistungsstarke Lösungen für diverse Anwendungen in der Industrie. Die moderne Hydraulik wurde durch CFD-Berechnungen optimiert. Dank des idealen Flusses der gepumpten Flüssigkeit hat die E-MP einen Mindesteffizienzindex, der weit über den internationalen ANSI/HI-Standards liegt. Sie arbeitet also besonders effizient und benötigt wenig Energie. Die Mehrstufenpumpe bietet einen Leistungsbereich mit Fördermengen von bis zu 850 m3 pro Stunde und Förderhöhen bis zu 950 m in horizontalen und vertikalen Konfigurationen. Sie funktioniert mit gepumpten Flüssigkeiten mit Temperaturen von minus 25 bis 180 °C. Ein neu entworfenes Laufrad sorgt für die sehr starke Saugfähigkeit, die zur Bewältigung der harten Anforderungen von Heißwasser- oder Kondensatpumpenanwendungen erforderlich ist.

9. Mai 2017