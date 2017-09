Individuelle Zusatzwerkstoffe für Anwendungen aller Art

Anzeige

Ugitech präsentiert Zusatzwerkstoffe für austenitische, ferritische oder martensitische Stähle. Zudem stehen temperaturbeständige Schweißdrähte im Fokus.

Ugitech präsentiert Duplex- und Superduplexstähle sowie Legierungen auf Nickel-, Kupfer- oder Kobaltbasis. Zudem sind individuelle Lösungen für Abgasanlagen in der Automobilindustrie zu sehen. Besucher erhalten zudem eine ausführliche Beratung zu allen Fragen rund um Zusatzwerkstoffe.

Die neusten temperaturbeständigen Schweißdrähte der Marke Exhaust werden für Schweißarbeiten an Abgasanlagen eingesetzt. Um Kunden stets die bestmögliche Werkstofflösung zu bieten, investiert der Hersteller kontinuierlich in die Weiterentwicklung und Optimierung seines Angebots. Das Unternehmen unterhält in Frankreich und Italien zwei Produktionswerke für Schweißdrähte mit einer Gesamtfläche von 22 500 m². Mehr als 160 Experten arbeiten an der Entwicklung und Herstellung von Zusatzwerkstoffen. 65 % der in den beiden Werken produzierten Drähte werden für Schweißarbeiten in Abgasanlagen eingesetzt.

18. September 2017