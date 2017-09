Kleinste Fehler erkennbar

Anzeige

Viro WSI von Vitronoic (Halle 13, Stand D15) ist ein optisches Schweißnahtprüfsystem, das die 100-%-Prüfung in der Linie sichert und für mehr Effizienz in der Fertigung sorgt. Neu entwickelte Software-Algorithmen stellen die Datenbasis für eine automatische Nachbearbeitung von fehlerhaften Teilen bereit. Das auf Lasertriangulation basierende Prüfsystem lässt sich flexibel in bestehende Produktionslinien integrieren und detektiert selbst kleinste Abweichungen an Löt- und Schweißnähten. Geprüft werden Achsbauteile, Karossen, Räder, Sitze, Abgasanlagen und Batteriemodule. Das Tool arbeitet präzise, konstant und reproduzierbar. Die direkte Prüfung in der Linie ermöglicht schnelle Anpassungen im vorgelagerten Schweißprozess und reduziert Fehler.

18. September 2017