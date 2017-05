Kombination aus Festpasten und Emulsionen

Anzeige

Auftragsverfahren | Mit MELT (Menzerna Liquefaction Technology) bringt Menzerna ein Verfahren zur Serienreife, das die Vorteile von Emulsionen und Festpasten kombiniert. Bei dem sich in der Pilotphase befindlichen Auftragsverfahren wird feste Polierpaste in einem 200 l-Fass oberflächlich angeschmolzen und über beheizte Leitungen zu einem Dosierkopf am Polierring gepumpt. Das Verfahren ist insbesondere für automatisierte Anwendungsbereiche interessant, in denen bisher nur Emulsionen eingesetzt werden können. Feste Polierpasten erhöhen die Oberflächenqualität, sind unbegrenzt lagerfähig und verkürzen die Bearbeitungs- und Reinigungszeiten um ca. die Hälfte. Die Anlage besteht aus einer Steuerungseinheit, einer Fasspresse und einem Dosierkopf. Eine beheizte Druckplatte, die auf der Oberfläche der festen Polierpaste im Fass aufliegt, erwärmt die Paste und macht die obere Schicht förderfähig. Dann wird die zähflüssige Polierpaste von einer Membranpumpe über ein beheiztes Schlauchsystem zu einem Dosierkopf geleitet und dort auf den Polierring aufgetragen.

11. Mai 2017