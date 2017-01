Anzeige

Spanntechnik | Gut gespannt ist schon halb bearbeitet: Diesem Spruch kommt bei der zerspanenden Bearbeitung längerer oder langer und labiler Werkstücke hohe Bedeutung zu. Gressel hat sich dieser Herausforderung angenommen und für die Baureihe Zentrischspanner C2 eine schwimmende Ausführung konstruiert.

Gilt es beispielsweise lange Werkstücke zu positionieren und zu fixieren, empfehlen die Spanntechnik-Spezialisten den Einsatz von zwei Zentrischspannern C2 in Standard- und einem Zentrischspanner in schwimmender Ausführung. Die beiden Zentrischspanner C2 werden dabei außen angeordnet und der schwimmende Zentrischspanner innen. Je nach Baugröße betragen die Ausgleichsbereiche zwischen ±3 mm (beim Zentrischspanner C 2 80 L-130) und ±5 mm (beim Zentrischspanner C 2 160 L-480). Je nach Länge und Beschaffenheit sowie Bearbeitungsanforderungen an das Werkstück lassen sich auch zwei und mehr schwimmende Zentrischspanner montieren, um das Teil auf der ganzen Länge konturgerecht zu fixieren und zu spannen.

Zentrischspanner in schwimmender Ausführung gibt es in den Baugrößen C2 80 L-130, C2 125 L-160, C 125 L-300 sowie C2 160 L-280 und C2 160 L-480. Die Spannmittel und die auswechselbaren Systembacken müssen, je nach Auslegung der Werkstück-Spannlösung, individuell zusammengestellt werden, um eine perfekte Spannung zu erreichen.

12. Januar 2017