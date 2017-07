Liegt auch nach Stunden noch gut in der Hand

Anzeige

Das mobile Bedienpanel HGT 1051 von Sigmatek ist mit einem 10,1“ Multitouchscreen im Hochkantformat (800 x 1280 Pixel) ausgestattet. Mit dem durchgängigen Glastouch (PCT) lassen sich beispielsweise Roboterapplikationen intuitiv, komfortabel und sehr übersichtlich bedienen und beobachten. Ein Edge2-Technology-Prozessor sorgt für eine hohe Leistungsfähigkeit, die integrierten Safety-Funktionen Not-Halt, Zustimmtaster und Schlüsselschalter für die nötige Sicherheit. In der Standardausführung sind je eine Ethernet- und USB-Schnittstelle integriert. Das kabelgebundene, ergonomische Gerät in Schutzart IP54 liegt dank des geringen Gewichtes von 1100 g auch über mehrere Stunden gut in der Hand.

31. Juli 2017