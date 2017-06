Magnetvorrichtung erhöht Zerspanungsleistung

Anzeige

SAV verbindet in ihrer Elektro-Permanent-Magnetvorrichtung magnetische und hydraulische Spannprinzipien. Entwickelt wurden zwei Vorrichtungen mit einer Größe von jeweils 4260 mm × 750 mm im Pendelbetrieb. Die erste Spannung führt eine Kombinationsvorrichtung am unebenen Rohteil durch. Dämpfung, Spannkraft und ein Höhenausgleich um +/-2,5 mm erfolgen magnetisch über federnde Polschuhe. Die hydraulische Sockelspannung wird über wechselbare Spannbacken garantiert. Diese Kombination ist wegen der rohen Spannfläche und der Stirnbearbeitung mit kleinen Werkstückquerschnitten erforderlich. So vereint die Elektro-Permanent-Magnetvorrichtung die Vorteile der hydraulischen Punktspannung und magnetischen Flächenspannung.

17. Juni 2017