Anzeige

Mit gleich drei Neuheiten präsentiert sich der südkoreanische Werkzeugmaschinen-Hersteller Hwacheon auf der Intec Halle 3 am Stand B22 den Fachbesuchern. Dabei steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.

Das neue horizontale Drehzentrum C1 in Fahrständer-Bauweise vereint durch die orthogonalen X-, Y- und Z-Achsen die Vorzüge einer Drehmaschine mit den Fertigungseigenschaften eines Bearbeitungszentrums. So können auch Werkstücke mit komplexen Konturen präzise in einer Aufspannung bearbeitet werden. Ebenso erlaubt eine Gegenspindel zwei Bearbeitungsschritte ohne Spannfehler.

Optimierte Produktivität zeichnet auch die neue Kompakt-Drehmaschine Cutex 180A YMC aus. Der programmierbare Reitstock reduziert die Spannzeit des Werkstücks um mehr als 70 %, so der Hersteller. Optional lässt sich die Maschine mit einer Gegenspindel ausstatten, die das beidseitige Bearbeiten des Werkstücks ermöglicht. Auch der 12-fach-Revolver mit 24 indexierbaren Stationen erlaubt bei komplexen Bearbeitungen eine Verkürzung der Prozesszeiten.

Neue Maßstäbe in der wirtschaftlichen Fertigung mittlerer bis großer Losgrößen soll das Bearbeitungszentrum Hit-360D setzen. Eine Hochgeschwindigkeitsspindel mit direkter Spindelverbindung ermöglicht hohe Produktivität und stabiles Gewindeschneiden auch bei kleinen Gewindebohrern. Ein schnell schwenkbarer Doppeltisch sorgt für hauptzeitneutrales Rüsten und die Entnahme von Fertigteilen.

9. Februar 2017