Neues Modell für 3- und 5-Achsfertigung

Mit der C 650 aus der Performance-Line präsentiert die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (Halle 12, Stand C36) ein neues Bearbeitungszentrum für unterschiedliche 3- und 5-Achs-Bearbeitungen. Ebenso wird erstmalig ein neuer Touch-Monitor für alle TNC 640 Steuerungen präsentiert, welcher ab September an allen Modellen mit dieser Steuerungsvariante verbaut wird. Mit dem Robotersystem RS 05 adaptiert an eine C 12 U Dynamic aus der High-Performance-Line zeigt Hermle seine Präsenz im Bereich der Automatisierung von Bearbeitungszentren für verschiedene Branchen. Dazu gehört auch das neue Handlingsystem HS flex, auf der Messe an einer fünfachsigen C 42 U Dynamic zu sehen.

4. September 2017