Anzeige

Mit über 350 Drehwendeplatten in der Sorte TP3501 erweitert Seco Tools sein Angebot an Duratomic-beschichteten Sorten zum Stahldrehen. Die neue Sorte gewährleistet zuverlässige Standzeiten und höchste Prozesssicherheit bei der Stahlbearbeitung, insbesondere bei starken Schnittunterbrechungen, niedrigeren Geschwindigkeiten, bei der Arbeit an weniger stabilen Maschinen sowie bei Innenbearbeitungen mit kleinem Durchmesser. Mit den Sorten TK0501 und TK1501 führt Seco die neue Duratomic-Technologie auch für die Gussbearbeitung ein. Alle Duratomic-Sorten sind mit einer Einsatzerkennungsschicht versehen, die den Zustand der Schneiden anzeigt. Durch Kontakt mit dem Werkstück wird die Aluminiumoxidschicht freigelegt. Der Anwender kann so auf einen Blick benutzte von unbenutzten Schneiden unterscheiden.

23. Februar 2017