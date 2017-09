Rundspeicher für die G350 und G550

Anzeige

Die Grob-Werke (Halle 12, Stand B04) zeigen die G350 und G550 Generation 2 mit Palettenrundspeicher und die G350T als Fräs-Dreh-Variante in neuer Generation. Ein doppelspindliges G-Modul mit integriertem Palettenwechsler und zwei Motorspindeln mit Planzugeinrichtung sind die Kernbestandteile, die in erster Linie Kunden mit mittleren und hohen Stückzahlen ansprechen soll. Basis ist nach wie vor der kinematische Aufbau des zweispindligen G-Moduls mit der auf der Werkstückseite befindlichen Vertikalachse. Mit der neuen F-Serie G500F/G600F und G520F präsentiert man Maschinen in ein- und zweispindliger Ausführung zur Bearbeitung von großen Rahmenstrukturteilen. Auf der EMO wird zudem die G600F als neues Maschinenkonzept sowie eine verkettete Systemanlage mit Linearportal der 6. Generation präsentiert.

4. September 2017