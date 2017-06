Schmales Profil sorgt für optimalen Zugang

Anzeige

Abgeleitet von den Standard-C-Bügel-Systemen der Umformtechnik von Tünkers bietet das Tochterunternehmen Helu eine modulare Punkt-Schweißmaschine an. Ein besonderes Merkmal dieser Zange ist das schmale Profil, das für optimale Zugänglichkeit in den Anlagen sorgt. Der Multikraftzylinder in Flachprofilbauweise liefert trotz kompakter Abmaße bei 6 bar Versorgungsdruck eine Schweißkraft von 25 N – mit dem im Zylinder integrierten Kniehebelsystem als Kraftverstärker. Zusammen mit dem rückseitig angebundenen Schweißtransformator und dem optionalen Ständer bildet die Maschine ein flexibles Werkzeug für viele manuelle Anwendungen, etwa für den Karosseriebau.

23. Juni 2017